Andrea Agnelli suona l'allarme: "Coronavirus, crollo dei ricavi nel calcio. E non è ancora finita"

"Le stime parlando di un crollo dei ricavi pari a 4 miliardi nei prossimi due anni. E, secondo la Fifa, il 90% di questa perdita sarà relativa ai soldi club. In sostanza, circoleranno meno soldi". Parola di Andrea Agnelli, presidente dell’Eca e della Juventus, che ha provato a fare un bilancio sulle conseguenze della pandemia a livello economico per il calcio in Europa. L'allarme è stato lanciato all'assemblea dell'Eca (associazione dei Club Europei ).

“Credo che se guardiamo a quello che abbiamo affrontato nei mesi scorsi, alle vite che abbiamo perso nella pandemia, riusciamo a capire l’entità di quello che è successo. Il rinvio dell’Europeo è stata una decisione molto coraggiosa e per questo ringrazio Ceferin e la Uefa. Stiamo vivendo un momento di tensione, ma stiamo anche imparando a condividere i diversi pensieri e le diverse opinioni che abbiamo sul futuro. Dovremo cambiare il modo in cui operiamo, ci soffermeremo sulle infrastrutture, i salari dei calciatori e sui settori giovanili", ha poi concluso il presidente della Juventus.

