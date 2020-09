Nicolò Zaniolo, lo sfogo dopo l'infortunio: "Ora smetto di giocare". L'operazione? Un piccolo mistero

09 settembre 2020 a

E' stata una bella botta quella che ha beccato il giocatore della Roma Nicolò Zaniolo non solo fisica ma soprattutto emotiva. "All'inizio aveva detto 'ora smetto', l'aveva presa così, gli era venuto un pò di normale sconforto. Gli hanno spiegato che ha una muscolatura molto importante e che i legamenti erano leggeri. Ora dice 'li ho rifatti entrambi e torno più forte di prima', ora la vive così, è carico", racconta Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, alla trasmissione Te la do io Tokyo su Centro Suono Sport.

Il giocatore della Roma sta valutando di fari operare all'estero "non soltanto per l'operazione in sé", ha detto la madre, "ma soprattutto a livello psicologico per non fargli ripetere un iter che ha già passato. Non credo che si opererà in America, anzi lo escludo. C'è una possibilità di andare in Austria, ma in questo momento non sappiamo nemmeno noi dove si opererà e quando". Il centrocampista della Roma ha subito una lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro durante il match Italia-Olanda.

