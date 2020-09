Nicolò Zaniolo, la diagnosi peggiore: Rotto ancora il legamento crociato, rabbia e altri sei mesi di stop

08 settembre 2020 a

Per Nicolò Zaniolo la peggiore delle notizie: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Confermati i timori che circolavano a caldo, dopo il crac nella partita di lunedì sera tra Italia e Olanda. Insomma, un altro stop di sei mesi. Si tratta di fatto dello stesso infortunio rimediato a gennaio contro la Juventus, in quel caso fu coinvolto l'altro ginocchio. Il romanista nel frattempo è già tornato a casa: nella mattinata di mercoledì 9 settembre, se le condizioni del ginocchio lo permetteranno, si procederà immediatamente con l'operazione". Zaniolo è arrivato a Villa Stuart alle 9 con la fidanzata Sara e un suo collaboratore, all'arrivo zoppicava un po'. All'uscita, evidente il disappunto sul suo volo, la rabbia per una sfortuna che lo sta perseguitando rischiando di compromettere il futuro di quello che probabilmente è il miglior giovane giocatore italiano.

