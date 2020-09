Gianluigi Donnarumma, allarme rosso per il nuovo contratto: Raiola la spara altissima, gelo col Milan

11 settembre 2020 a

In casa Milan, dopo la lunga trattativa con Mino Raiola per il rinnovo del contratto di Zlatan Ibrahimovic, c'è la questione spinosa del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Il portiere, seguito sempre da Mino Raiola, ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Secondo La Gazzetta dello Sport Raiola vorrebbe il rinnovo per il suo assistito per 10 milioni netti a stagione, il Milan ne offre 7. Sullo sfondo c'è poi un altro nodo da sciogliere legato a un'eventuale clausola di rescissione da inserire nel nuovo accordo.

Il rischio se non si raggiungesse un accordo è di perdere Donnarumma a zero. Sullo sfondo c'è la Juventus pronta ad accaparrarsi il portiere della Nazionale, l'erede di un altro Gianluigi Buffon.

