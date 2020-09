Sandro Tonali, il primo giorno al Milan: "Quando lo hanno chiamato non ci ha capito più nulla"

Foto: Lapresse

Il centrocampista del Brescia Sandro Tonali è ufficialmente del Milan. Il giocatore è arrivato questa mattina alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito prima di firmare il contratto con il Milan. Il club rossonero per prelevare il giocatore dal Brescia investirà complessivamente 35 milioni di euro per il suo cartellino, così suddivisi: 10 milioni per il prestito (da spalmare in due anni), 15 per il diritto di riscatto e altri 10 sotto forma di bonus.



"Una volta sentito il Milan il ragazzo non ha capito più nulla", ha detto il presidente del Brescia Massimo Cellino durante la trasmissione QSVS in onda su Telelombardia e Top Calcio 24. "So che Conte ha pensato molto a Tonali", spiegato il patron del Brescia, "e anche io ero convinto che andasse all'Inter, ma il ragazzo a un certo punto non ha voluto più sentire nulla ed è andato al Milan. Tonali ha fatto una scelta importante, il Milan lo compra non per rivenderlo, ma per rifondare. Questa è la politica di Maldini, una politica coraggiosa".

Tonali a gennaio ha rifiutato 65 milioni di euro offerti dal Barcellona "non più tardi di dieci giorni fa abbiamo ricevuto un'offerta di 10 milioni", ha detto Cellino, " più alta di quella del Milan dal Manchester United, ma il ragazzo era determinato ad andare in rossonero. Balotelli? È stata una scelta sbagliata e ci è costata la retrocessione, ma mi assumo tutte le colpe".

