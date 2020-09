Gareth Bale al Tottenham di Mourinho, il Real Madrid continuerà a pagargli parte dello stipendio

17 settembre 2020 a

Sette anni dopo aver lasciato anni dopo aver lasciato il Tottenham per il Real Madrid, Gareth Bale torna a casa. Un contratto di prestito per un anno con un ingaggio da 14,2 milioni di euro, come ha annunciato il Daily Mail. Bale che era passato al Real per 90 milioni di euro, si è ricongiunto con il suo vecchio club dove José Mourinho allena e l’ha fortemente voluto.

Parte dell’ingaggio sarà pagato dal Real Madrid e Bale, ora 31enne, spera di rilanciarsi con il club che lo ha reso famoso e lo vendette nel 2013 ai Blancos per una cifra intorno ai 100 milioni. Presto è atteso l’annuncio ufficiale del Tottenham - che giovedì è atteso dalla sfida di Europa League con il Lokomotiv Plovdiv -, prima ci sono da risolvere alcune questioni contrattuali minori.

