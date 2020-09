Juventus, Andrea Pirlo punta su Alvaro Morata: clamoroso ribaltone in bianconero

21 settembre 2020 a

Nella mattinata di lunedì 21 settembre Edin Dzeko, restato in panchina durante la partita Roma-Verona, è tornato ad allenarsi al centro sportivo Fulvio Bernardini. La trattativa con la Juventus è ferma al palo. L'allenatore della Juventus Andrea Pirlo lo vorrebbe per fluidificare il centrocampo con un Ronaldo che ieri è tornato a segnare e che attende il ritorno di Paulo Dybala.

Proprio intorno a Ronaldo girano i primi dubbi su una possibile riconferma del contratto, i dubbi del presidente Andrea Agnelli. Secondo alcune indescrizioni sembra che Agnelli abbia già sentito Jorge Mendes, l'agente dell'attaccante portoghese, l'impegno di 360 milioni di euro per il rinnovo del contratto suscita di dubiti sulla convenzienza dal punto vista economico, tanto più che Ronaldo ha Torino sino ad ora non si è espresso come sperato.

Mentre appunto la trattativa di Dzeko è al palo arriva un'altra indiscrezione clamorosa il ritorno di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid, secondo la radio spagnola Cadena Cope, sarebbe un prestito molto oneroso a 10 milioni e un diritto di riscatto a 45 milioni.

Milik tentenna? La Juve rilancia per Dzeko: quanti milioni mette sul piatto (per un 34enne)

Una trattativa quella per Morata nata a seguito dello stallo di Dzeko fermo a Trigoria finché non si sblocca la trattativa con il Napoli per Arkadiusz Milik. Ci sarebbe nei ritardi che stanno rallentando la trattativa, scrive Repubblica, lo zampino di Aurelio De Laurentiis, che racconta di un patron intenzionato ad ostacolare i piani di Roma e Juve per far si che risolvano i loro problemi in attacco il più tardi possibile.

Pirlo ieri, commentando a Sky il dopopartita, ha detto: "Ci mancano dei giocatori, ma vogliamo fare il meglio con quelli che abbiamo. Abbiamo quattro centrocampisti centrali che giocano meglio in quel ruolo, poi abbiamo altri calciatori che ci possono permettere di cambiare modo di giocare. Ronaldo? Per adesso non è ancora stanco, abbiamo appena iniziato. In futuro, quando ci saranno anche gare meno importanti, ci sarà spazio per farlo recuperare. Conosce benissimo il suo fisico e sa quando è meglio fermarsi. Attacco? Proveremo sicuramente a mettere tutti i giocatori di qualità, basta che abbiano caratteristiche che portano equilibrio durante la partita", ha aggiunto Pirlo.

