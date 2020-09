Roma, disastro-Diawara: inserito nella lista sbagliata, rischiano il 3-0 a tavolino col Verona

21 settembre 2020 a

La Roma rischia la sconfitta a tavolino per 3-0 col Verona, dopo aver chiuso al Bentegodi, sabato sera, sullo 0-0. Un errore burocratico legato ad Amadou Diawara. L'ex Napoli non avrebbe potuto scendere in campo, in quanto nella lista ufficiale dei 25 giocatori consegnata dai giallorossi (come ogni altro club) ad inizio stagione è stato inserito negli under 22 e non tra gli “over”. Nella scorsa stagione Diawara era nella lista degli under 22, il che ha permesso alla Roma di liberare una casella in più per un altro giocatore con un’età maggiore del centrocampista guineano.

Nel frattempo, però, il 17 luglio Diawara ha compiuto 23 anni e avrebbe dovuto scalare nella lista principale, come da regolamento. Cosa, però scrive la Gazzetta dello Sport, che all’inizio di questa stagione non è stata fatta, con Diawara che è rimasto così nell’elenco degli under 22. E con questo status ha giocato a Verona, titolare nel centrocampo giallorosso. Il regolamento prevede la sconfitta a tavolino per 3-0 (come già accaduto nel 2016 al Sassuolo). Un errore ingenuo e non per dolo visto che nella lista dei 25 post la Roma ha ancora 4 slot liberi e avrebbe potuto inserire tranquillamente inserire Diawara in uno di questi.

