Champions League, è subito Messi contro Ronaldo: Juve da brividi. Inter, Atalanta e Lazio ci credono

01 ottobre 2020 a

a

a

Il sorteggio dei gironi di Champions League è come sempre uno dei momenti più importanti, che segna l’entrata nel vivo della nuova stagione. A Ginevra l’urna è stata benevola con gli appassionati di calcio di tutto il mondo perché ha regalato una possibile ultima sfida tra due talenti generazionali: Juventus e Barcellona sono capitate insieme nel gruppo G, ciò vuol dire che andrà in scena un doppio confronto tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Le altre avversarie dei bianconeri saranno la Dynamo Kiev e il Ferencváros. Incrocio niente male anche per l’Inter, che dalla terza fascia è sì capitata con il Real Madrid nel gruppo B, ma anche con Shakhtar Donetsk e Borussia Mönchengladbach che sono ampiamente alla portata dei nerazzurri. Decisamente intrigante, invece, il gruppo D in cui l’Atalanta se la vedrà con il Liverpool e l’Ajax, oltre che con il Midtjylland. Infine la Lazio, che può legittimamente aspirare a piazzarsi tra le prime due nel gruppo F, che si preannuncia piuttosto equilibrato: Zenit e Borussia Dortmund sono le principali avversarie, poi c’è il Bruges.

In Lega col coronavirus? Per De Laurentiis si mette male: la procura di Milano apre un'inchiesta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.