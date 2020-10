Federico Chiesa alla Juventus? Fabio Paratici: "Siamo sempre attenti a ciò che succede sul mercato"

01 ottobre 2020 a

No, la Juventus non ha chiuso il calciomercato. E men che meno ha rinunciato all'idea di aggiungere alla rosa una pedina fondamentale come Federico Chiesa, l'esterno d'attacco della Fiorentina che Rocco Commisso ha recentemente ribadito essere sul mercato. E il fatto che la Juve sia sulle tracce di Chiesa lo confermano in modo piuttosto inequivocabile le parole del ds, Fabio Paratici: "La Juve è sempre attenta a quello che succede sul mercato, che sia per Chiesa o un altro giocatore. Questo è il nostro credo, bisogna essere creativi, soprattutto in questo momento in cui è difficoltoso fare mercato", ha spiegato sornione dal Sheraton di Milano, in occasione della presentazione del nuovo libro di Gianluca Di Marzio, Grand Hotel Calciomercato. Chiesa in bianconero? Staremo a vedere...

