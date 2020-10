Fifa, la regola sulle trasferte a rischio coronavirus: "I club possono bloccare le convocazioni per le nazionali"

02 ottobre 2020 a

a

a

Aurelio De Laurentiis aveva minacciato di far causa alla Uefa nel caso in cui un calciatore fosse tornato positivo al coronavirus da un impegno internazionale. Non ce ne sarà bisogno perché la Fifa è intervenuta su questo argomento che sta a cuore a tutti i club e ha deciso che quest’ultimi potranno bloccare le convocazioni, evitando di far partire i propri tesserati verso mete a rischio. “Nel prendere questa decisione - si legge nella nota rilasciata dalla Fifa - abbiamo preso in considerazione il ruolo che il protocollo Figa svolgerà nella mitigazione dei rischi legati al Covid e nell’ottenere le esenzioni richieste dalle autorità per gli sportivi che viaggiano a livello internazionale ai fini delle partite con le loro squadre nazionali. Queste modifiche temporanee si applicheranno a tutte le finestre internazionali di calcio maschile, femminile e fusta in programma per il resto del 2020”. In pratica niente viaggi per i giocatori verso destinazioni che implicherebbero un periodo obbligatorio di quarantena al ritorno o altre limitazioni al viaggio.

In Lega col coronavirus? Per De Laurentiis si mette male: la procura di Milano apre un'inchiesta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.