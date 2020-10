Europa League, il sorteggio di Roma, Napoli e Milan: i rossoneri i più sfortunati

02 ottobre 2020 a

Il sorteggio per la composizione dei 12 gironi dell'Europa League 2020-2021 per le italiane: Roma con Young Boys, Cluj e CSKA Sofia; Napoli con Real Sociedad, AZ e Rijeka; sfortunato il Milan che ha pescato Celtic, Sparta Praga e Lille. Va benissimo ai giallorossi, che prendono le squadre tra le più modeste di ogni fascia.

Non esattamente come quanto è accaduto al Napoli che becca gli spagnoli della Real Sociedad dalla seconda e l'AZ dalla terza, oltre ai croati del Rijeka dalla quarta. Maggiori difficoltà prevedibili per il Milan, che partiva dalla terza fascia, che pesca la quarta più forte, il Lille, oltre ad avversari ostici come il Celtic e lo Sparta Praga. Per il resto gironi in discesa per Arsenal e Tottenham, ma anche per il Leicester che era in seconda fascia.

