Roland Garros, due italiani agli ottavi di finale del Roland Garros: la prima volta di Sinner e Sonego

Giornata strepitosa per l’Italia al Roland Garros con due azzurri qualificati per gli ottavi di finale. Prima Lorenzo Sonego che batte Taylor Fritz 7-6, 6-3, 7-6 qualificandosi per la prima volta in carriera agli ottavi di finale del Roland Garros. Il 25enne torinese, n.46 si è liberato dello statunitense n.30 del ranking e 27 del seeding in poco più di tre ore di gioco.

La partita, dopo i primi due set, viene interrotta un paio di ore per pioggia. Alla ripresa, Fritz si guadagna tre set point con Sonego costretto ad annullarli. Si va al tie-break, dove l'italiano vince dopo quasi mezz'ora (19-17). Incontrerà uno tra l'argentino Schwartzman (14 del ranking) e lo slovacco Gombos (106). Vittoria anche per Jannik Sinner che ha superato per 6-3 7-5 7-5 l’argentino Federico Coria. Partita dura, di due ore e 30 minuti. Anche per Sinner è il primo ottavo in uno Slam e il suo avversario di domenica sarà il vincente tra Zverev e Cecchinato.

