Pasquale Bruno a Tiki Taka stronca Federico Chiesa alla Juve: "Mai un top-player, un simulatore". Anche Mughini scettico sull'acquisto

06 ottobre 2020 a

a

a

All'attacco di Federico Chiesa. A stroncare il gioiellino preso dalla Juventus nell'ultimo giorno di calciomercato ci pensa Pasquale Bruno, che a Tiki Taka su Italia 1 picchia durissimo contro l'attaccante: "L'affare vero lo ha fatto la Fiorentina, sessanta milioni di euro per lui sono troppi: alla fine è un giocatore tipo Bernardeschi, non sarà mai un top player". L'ex difensore, nel programma di Piero Chiambretti, poi rincara la dose: "Chiesa ha un difetto, simula troppo, deve cascare meno. Un calciatore modesto e non mi sta troppo simpatico". Spara ad alzo zero, insomma. E in verità anche il super-juventino Giampiero Mughini si mostra un poco scettico sull'affare: "Non so se l'acquisto di Chiesa cambierà molto la struttura della Juventus - premette -. Comunque i tifosi della Fiorentina non si lamentino, gli arriveranno 60 milioni. Volgare parlare di soldi? Non riconduco tutto ai soldi ma in un Paese che darebbe la sorella ai beduini per 100 euro...", conclude con la consueta ironia Mughini.

"Siamo sempre attenti". Federico Chiesa alla Juve? Le parole di Paratici fanno sperare i bianconeri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.