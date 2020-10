Cristiano Ronaldo col coronavirus, il ministro Spadafora: "Viaggio in Portogallo, ha violato il protocollo"

15 ottobre 2020 a

Per il ministro dello Sport Spadafora Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo andando e tornando dal Portogallo. “Penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria”. Il ministro parla anche della sentenza del giudice sportivo per Juventus- Napoli. "Una sentenza di cui prendo atto e vediamo adesso cosa accadrà con il ricorso del Napoli”.

Infine Spadafora ha anche parlato del campionato di calcio. "Il campionato non si ferma", ha detto a Rai Radiouno in un’intervista con Giovanni Minoli. Continueremo a vedere le partite? “Sì, penso proprio di sì e lo spero e me lo auguro per tutti loro”. E se gli stadi rimarranno ancora vuoti ha risposto: "Per adesso sicuramente sì. Le Regioni avevano proposto un 25% rispetto ad un pubblico possibile ma per adesso non possiamo autorizzarlo. Almeno fino al prossimo mese, dobbiamo vedere come andrà la curva dei contagi da qui fino a metà novembre”.

