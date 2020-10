Lewis Hamilton fenomeno anche in autostrada: buca? Ecco in quanto cambia la gomma, roba da record

23 ottobre 2020 a

Lewis Hamilton ha avuto una piccola disavventura in macchina e, stavolta, se l'è dovuta cavare da solo. "Ci è scoppiata una gomma in autostrada e abbiamo dovuto fermarci alla stazione di servizio – ha scritto infatti il 35enne campione di Formula 1 in un post su Instagram —. È servito un minuto per cambiare la gomma, ma una volta fatto il lavoro, ero di nuovo in viaggio, a bordo dell’EQC (mercedes elettrica, ndr). Non dover fare rifornimento è la cosa migliore".

Hamilton, scrive il Corriere della Sera, era in compagnia di alcuni amici che gli hanno poi scattato le foto pubblicate insieme al post, dove si vede il sei volte campione del mondo di Formula Uno, mentre è alle prese con la ruota di scorta della sua vettura da 77mila euro. Tanti i commenti al post, tra cui uno molto spiritoso: "Quando ti ritirerai, potresti forse trovare lavoro con il team che cambia le gomme in F1".

