Josip Ilicic, tutta la verità: "Prima il coronavirus, poi la depressione e la testa è esplosa". Parla il Papu Gomez

Josip Ilicic ha avuto il coronavirus, per questo è caduto in depressione e ha passato un lungo periodo in Slovenia, dove è stato “curato” dall’affetto della famiglia. La conferma di quello che era soltanto un sospetto è arrivata dopo mesi dalla bocca del Papu Gomez, che ha parlato del compagno di squadra in un’intervista rilasciata a Tyc Sports, un canale sportivo argentino. “Sì, ha sofferto molto ed è caduto in depressione. La testa arriva ad un momento che esplode”, ha dichiarato il capitano dell’Atalanta che poi ha rassicurato tutti: “Ma ora sta bene, è molto importante per noi”. Ovviamente Gian Piero Gasperini spera che Ilicic ritrovi la fiducia e la condizione atletica che gli avevano consentito di fare la differenza sui campi da calcio di Serie A e Champions League fino allo scorso febbraio. Poi il lockdown, la malattia e la depressione: un capitolo che Ilicic sta cercando di lasciarsi definitivamente alle spalle. E chissà che una svolta non possa arrivare proprio dall’Europa, dove la Dea si appresta ad affrontare l’Ajax per la seconda giornata del girone.

