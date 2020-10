Atalanta e Ajax, pari spettacolo in Champions League: super rimonta, Zapata salva Gasperini

27 ottobre 2020 a

a

a

Una doppietta di Duvan Zapata salva l'Atalanta dalla sconfitta alla prima gara casalinga di Champions League a Bergamo. Contro l'Ajax, dopo aver vinto e convinto in Danimarca, la Dea cerca il bis per ben indirizzare la strada verso la qualificazione agli ottavi ma gli olandesi mettono alla frusta la squadra di Gasperini. Al 30' passano in vantaggio con un rigore di Tadic, l'uomo più esperto dei Lancieri, e al 38' è Traorè a raddoppiare. Una doccia gelata per i nerazzurri, che nella ripresa però partono alla carica e nel giro di sei minuti, tra 54' e 60', raddrizzano la gara con due gol di potenza del colombiano Zapata. Ultima mezz'ora con grandi emozioni e occasioni da una parte e dall'altra e la conferma che forse quest'anno la dimensione ideale per l'Atalanta sarà l'Europa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.