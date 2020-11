Francesco Totti e Ilary Blasi positivi al coronavirus: dopo la morte del papà, il dramma in casa

02 novembre 2020 a

È risultato positivo al Covid-19 anche Francesco Totti, il quale lo scorso 12 ottobre aveva perso il papà proprio per colpa del virus. Anche la mamma era stata colpita, seppur in forma lieve. L'ex capitano della Roma si è sottoposto al tampone dopo aver riscontsato la scorsa settimana qualche linea di febbre e dei chiari sintomi di stanchezza. Anche la moglie Ilary Blasi avrebbe contratto il virus, ma sarebbe asintomatica. La positività sarebbe stata riscontrata circa una settimana fa: l'ex calciatore aveva febbre alta, mal di gola, perdita di olfatto e del gusto. Il tampone ha poi dato esito positivo, e così da allora Totti è in quarantena nella sua villa all'Axa a sud di Roma. Proprio oggi però Francesco Totti è tornato a farsi sentire per esprimere il suo cordoglio per la morte del grande Gigi Proietti.

