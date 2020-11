Coronavirus, Under 21 senza precedenti. Le convocazioni ombra di mister Nicolato per le qualificazioni all'Europeo

03 novembre 2020 a

a

a

Per evitare contagi di coronavirus dell’ultimo minuto la Figc in vista delle gare di qualificazione all’Europeo Under 21 2019/21, in programma a novembre, ha infatti deciso di costituire, oltre alla Nazionale Under 21, una Under 21 “B”. Le preconvocazioni per le due squadre sono state ufficializzate oggi dalla Figc ai club. I convocati saranno resi noti venerdì insieme a quelli della Nazionale A.

Under 21, rinviata la partita tra Italia e Islanda: coronavirus, per gli azzurrini si mette malissimo

Mi preme sottolineare – dichiara il coordinatore delle Nazionali Giovanili, Maurizio Viscidi - la funzione e l’importanza della ‘nuova’ Under 21 “B”. Dovendo affrontare 3 partite ufficiali, di cui 2 all’estero nel periodo Covid più delicato e imprevedibile, è doveroso farsi trovare pronti. Si chiama Under 21 “B” perché la maggior parte dei calciatori sono stati convocati da Nicolato, completati dagli Under 20 di Bollini. Le due rose Under 21 sono state anche illustrate e condivise dal sottoscritto col c.t. Mancini, che ha apprezzato l’iniziativa perché permette anche di avere un bacino ancora più ampio dal quale attingere”., le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.