Atalanta, tracollo in Champions League: Liverpool padrone, 5-0 e Diogo Jota show

Troppo Liverpool, l'Atalanta di Gasperini si "scioglie" in Champions League: a Bergamo finisce con un clamoroso 5-0 per i Reds di Jurgen Klopp. Grande protagonista il giovane Diogo Jota, con una tripletta. Suoi i primi due gol del match al 16' e al 33'. Nella ripresa i nerazzurri tracollano sotto i colpi di Momo Salah e Manè, il duo meraviglia, e quindi è ancora Jota a chiuderla prima che Sportiello salvi il possibile 6-0. Tra i padroni di casa si salva, per orgoglio, solo Duvan Zapata, che ha centrato anche una traversa. Nella classifica del gruppo D, il Liverpool domina a punteggio pieno a quota 9, davanti all'Ajax e all'Atalanta a quota 4 e ai danesi del Midtjylland a 0.

