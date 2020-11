Massimiliano Allegri, è la volta buona? Il Manchester United piomba sul mister

05 novembre 2020 a

La sconfitta a sorpresa Champions League subita per mano del Basaksehir potrebbe costare la panchina a Ole Solskjaer, nonostante il suo Manchester United sia ancora primo nel girone che comprende anche Psg e Lipsia. La dirigenza non è però dalle prestazioni della squadra, che sta vivendo una prima parte di stagione tra pochi alti e tanti bassi, soprattutto in Premier League dove sono arrivate soltanto 2 vittorie in 6 partite. Lo United è attualmente quindicesimo a -9 dal Liverpool capolista, ma per ora Solskjaer è salvo perché in Champions è partito forte, nonostante il brutto scivolone con i turchi, arrivato subito dopo quello in campionato contro l’Arsenal. Lo United è intenzionato a concedere una fiducia a tempo all’attuale allenatore e intanto valuta le alternative: i nomi caldi sono ovviamente quelli di Massimiliano Allegri e Mauricio Pochettino, entrambi liberi sul mercato.

