Serie A, oggi il Consiglio di Lega affronta il caso Lazio, ipotesi di controllo con un laboratorio unico

Il caso Lazio, con tamponi variabili e troppe zone d'ombra anche nella comunicazione con le autorità sanitarie, rischia di creare confusione in Serie A. Per questo nel Consiglio di Lega in programma oggi alle 14 l'obiettivo è di cercare nuove soluzioni. Si va verso l'adozione di un nuovo protocollo per la Serie A con l'adozione di un un sistema centralizzato per i tamponi: "un unico laboratorio per tutte le squadre, come già fa l'Uefa, con le stesse identiche procedure di analisi, dal prelievo alle sequenze genetiche da processare, fino alla conservazione dei tamponi", scrive la Gazzetta dello Sport

I club, scrive la Rosea, avevano rinunciato all'identificazione di una struttura unica per uniformare i risultati, ma dopo quanto è successo, con il caos Lazio con giocatori positivi in Europa e negativi in campionato al coronavirus, la grande maggioranza delle società sembra aver cambiato idea.

