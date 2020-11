Edin Dzeko positivo al coronavirus: salta Roma (settimo caso) e Nazionale, chi lo sostituirà

06 novembre 2020 a

Edin Dzeko è risultato positivo al coronavirus dopo l'ultimo giro di tamponi effettuati in casa Roma. Lo stesso calciatore lo ha comunicato attraverso la sua pagina Instagram: "Ciao a tutti, purtroppo sono positivo al Covid19 e come sapete dovrò rispettare il periodo di quarantena. Voglio tranquillizzare tutti quelli che mi conoscono, fortunatamente non ho sintomi particolari. Per alcuni giorni sarò costretto a rimanere distante dai miei compagni, ma con la mente e con il cuore starò con loro, a cominciare da domenica: daje ragazzi. Forza Roma".

Dzeko è il settimo giocatore della Roma positivo al Covid: prima di lui Mirante, Bruno Peres, Carles Perez, Kluivert (ora al Lipsia), Calafiori e Diawara. In sua assenza a guidare l’attacco giallorosso sarà Borja Mayoral, autore in Europa League di una doppietta contro il Cluj.

