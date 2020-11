Ilaria D'Amico in imbarazzo. Vialli: "Quanti calciatori te l'hanno buttata?". Occhi sbarrati in diretta

08 novembre 2020 a

"Quanti calciatori ci hanno provato con te?". E Ilaria D'Amico arrossisce d'imbarazzo. La diretta social organizzata da Aisla Onlus, Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, con varie star del calcio internazionale, finisce con un momento di gossip puro. La presentatrice di Sky, per anni volto degli speciali di Serie A e Champions League, viene incalzata da Gianluca Vialli, ex Samp e Juve e suo collega in tv: "Quanti calciatori te l’hanno battuta in tutti questi anni? Sono sicuro che tantissimi ti avranno corteggiata".



La D'Amico sgrana gli occhi: "Ho capito come va a finire questa diretta… voi non sapete quante volte me l’ha chiesta in privato questa cosa", "Sì vero ma non mi haì mai dato una risposta soddisfacente", conferma Vialli. "Ma cosa vuoi la lista dei nomi e indirizzi? Neanche uno questa è la risposta ufficiale", chiude la questione Ilaria. Sarà contento Gigi Buffon.

