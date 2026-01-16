Libero logo
Iran, Ilaria D'Amico spiana la sinistra: "Senza non si fa"

venerdì 16 gennaio 2026
Iran, Ilaria D'Amico spiana la sinistra: "Senza non si fa"

2' di lettura

A 4 di sera, il talk show politico di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parlare di quanto sta accadendo in Iran, dove migliaia di manifestanti sono stati massacrati dalle forze del regime solo perché sono scesi in piazza per reclamare la loro libertà. La sinistra, a differenza di Gaza, afferma di sostenere la battaglia del popolo iraniano ma contesta il possibile intervento americano per scacciare una volta per tutte Khamenei da Teheran. Proprio come è stato fatto a Caracas con Nicolas Maduro.

"Si è arrivati agli ayatollah e di colpo, come ci ha testimoniato molto bene Oriana Fallaci per esempio in alcune interviste che diventano proprio la macchiettizzazione del potere tutto è diventato buio - ha spiegato Ilaria D'Amico, ospite di Del Debbio -. Questo buio può essere spezzato certo dalle nuove generazioni, solo loro possono farlo. Ma noi sappiamo quanto un potere così consolidato e che fa leva su una matrice così bieca".

E ancora: "La religione viene usata in questo modo, per rendere buio, offuscare le menti e dominare. Non credo, nonostante il coraggio enorme del popolo iraniano che scende in piazza e che sono degli eroi e delle eroine le donne, possa farcela da solo. Un appoggio esterno per sradicare questo potere è fondamentale".

