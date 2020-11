Beppe Marotta, il coronavirus e lo stop per le nazionali: "Dalle Asl un comportamento iniquo. Intervenga Spadafora"

09 novembre 2020 a

Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter si è detto contrariato con alcune Asl che hanno bloccato la partenza dei giocatori: "Situazione iniqua, intervenga il Ministro dello sport. C'è un forte rammarico, queste decisioni portino a un'alterazione della regolarità delle competizioni", spiega dopo il caso degli stop non uniformi delle Asl ai convocati dalle nazionali, in particolare Roma, Lazio e Fiorentina.

"Assurdo che le Asl si comportino in modo diverso da Roma 1 o Roma 2, o da Milano a Firenze. Fermo restando che ci sono i protocolli rigidi e che giustamente tutti dobbiamo rispettarli, c'è la zona d'ombra nella mancanza di centralità di questa gestione: e ogni Asl diventa centrale nella gestione dei club. Diventa ancor più di rilievo il mio allarme di qualche giorno fa, con la richiesta di ridurre gli impegni delle nazionali". Questa settimana, infatti, il campionato si ferma per dare spazio alla Nations League, torneo per le nazionali di calcio.

