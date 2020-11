Serie A, la Corte sportiva d'appello ha respinto il ricorso della Roma su Diawara: resta il 3-0 a tavolino per il Verona

10 novembre 2020 a

a

a

La Corte sportiva d’appello ha respinto il ricorso presentato dalla Roma in seguito alla sconfitta a tavolino inflitta dal Giudice Sportivo contro il Verona. Viene così confermata la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas disputato lo scorso 19 settembre e valevole per la prima giornata del campionato di Serie A.

"Senza precedenti". Roma, sconfitta a tavolino col Verona. Caso Diawara, saltano teste

Il Giudice Sportivo aveva sanzionato la società giallorossa con la perdita della gara per 0-3 per aver schierato Diawara non iscritto nella lista dei 25 giocatori della rosa. Il giocatore infatti era stato erroneamente inserito nella lista degli Under 23. La tesi difensiva della Roma ha provato ad insistere sull'assoluta buona fede dell'errore e sulla dimostrazione dell'assenza di alcun vantaggio concreto apportato da questa particolare svista, ma la Corte d'Appello ha ugualmente respinto il ricorso e confermato la sentenza del giudice sportivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.