Milan, l'attaccante dell'Arsenal Nicolas Pepé obiettivo rossonero per il mercato di gennaio

Nicolas Pépé al Milan. Lo prevedono i bookmaker inglesi per il mercato di gennaio. L’esterno offensivo ivoriano, classe 1995, sta infatti giocando pochissimo nell’Arsenal. Acquistato per 80 milioni di euro dal Lille nell’estate 2019, Pépé, con i Gunners non sta brillando in questa stagione, anche per via dello scarso minutaggio concessogli dal tecnico Arteta.

Pepé infatti ha disputato appena 649′ suddivisi in 12 presenze tra Premier League (7), Europa League e Coppa di Lega. Nonostante, però, abbia giocato una media di 54′ per gara, ha già messo a segno 3 gol. La valutazione di Pépé, al momento, si aggira sui 40 milioni di euro ed il suo ingaggio è di 10 milioni di euro annui. Il suo arrivo potrebbe essere favorito dalla cessione eventuale di Samu Castillejo, che ha pretendenti nella Liga spagnola. Naturalmente, l’ivoriano, sotto contratto con l’Arsenal fino al 30 giugno 2024, dovrebbe tagliarsi l’ingaggio e spalmarlo successivamente su più anni in un eventuale nuovo accordo con il Milan.

