Milan a Napoli "senza mister". Pioli e il vice Murelli positivi al Covid, ipotesi clamorosa: "Chi allenerà per una sera"

17 novembre 2020 a

Il coronavirus decima anche le panchine della Serie A. Il Milan domenica sera andrà a Napoli senza Stefano Pioli e nemmeno il suo vice Giacomo Murelli. Entrambi i tecnici sono risultati positivi al Covid e sono ancora in isolamento domiciliare, fortunatamente in buone condizioni di salute generali. Chi li sostituirà e guiderà i rossoneri contro gli azzurri al San Paolo, davanti alla squadra allenata dall'ex Gennaro Gattuso e tra le pretendenti allo scudetto? Secondo la Gazzetta dello Sport si fa strada una ipotesi clamorosa: l'allenatore del Diavolo per una sera potrebbe essere Daniele Bonera, ex giocatore milanista ma ultimo arrivato nello staff tecnico di Pioli. Bonera è in possesso del patentino Uefa Pro e quindi può allenare senza problemi, pur non avendo finora maturato alcuna esperienza in panchina. Anche se tra i tifosi rossoneri c'è chi sdrammatizza e la butta lì: l'assenza dei tecnici ufficiali permetterà di dirigere la squadra al vero mister: Zlatan Ibrahimovic.

