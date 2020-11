Serie A, l'Inter sotto di due gol si sveglia e Lukaku ribalta il Toro: 4-2 finale. A segno Sanchez e Lautaro

22 novembre 2020 a

a

a

Riecco la pazza Inter. I nerazzurri si complicano la vita, come da specialità della casa, ma ritrovano la vittoria battendo in rimonta un orgoglioso Torino. I granata, seppur in emergenza e privi di Andrea Belotti, passano meritatamente in avanti con il rigenerato Zaza e l'ex Ansaldi, a segno su rigore. Sullo 0-2, la squadra di Conte finalmente si desta e ribalta la gara con Sanchez e la doppietta di uno strabordante Lukaku. Al 90', il poker di Lautaro Martinez chiude le danze.

"Eriksen? Ha avuto già tante occasioni e non può fare il play basso". Conte, è una stroncatura: "Penso all'Inter"

Il successo rimette i nerazzurri in viaggio verso i piani alti e consente di preparare la delicatasfida di mercoledi sera di Champions a San Siro contro il Real Madrid con maggiore fiducia. Il Toro, guidato oggi in panchina da Conti vista la positività di Giampaolo, subisce l'ennesima rimonta ma per almeno un'ora tiene testa alla squadra di casa. La migliore prestazione dell'anno, però, non porta punti: e arriva la quinta sconfitta in campionato.a Lukaku e davanti a Sirigu non può sbagliare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.