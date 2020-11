Lapo Elkann su Gennaro Gattuso: "Lo stimo moltissimo. Napoli? Regole uguali per tutti"

23 novembre 2020 a

a

a

Un elogio a sorpresa, quello di Lapo Elkann nei confronti di Gennaro Gattuso: "Gli voglio fare i complimenti, è una persona che stimo moltissimo", ha detto il rampollo bianconero ai microfoni di Sky Sport. Dunque, una battuta sulla controversa vicenda di Juve-Napoli e la penalizzazione dei partenopei, oltre al 3-0 a tavolino: "Penso che ci siano delle regole che vanno rispettate. Le regole valgono per il Milan, per il Napoli... sono le stesse per qualsiasi squadra", ha tagliato corto Lapo. Infine, si torna a parlare di Juventus: "Sono orgoglioso di Pirlo, sta facendo un lavoro egregio. Contro il Cagliari, Cristiano Ronaldo e tutta la squadra ieri hanno dato tanto... è stata la partita più bella dall'inizio della Serie A", ha concluso Lapo Elkann.

Ecco l'erede di Giorgio Chiellini, la Juventus pensa al futuro: le indiscrezioni sul colpaccio in difesa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.