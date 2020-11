Manuel Locatelli, Juventus beffata dalla Roma? I giallorossi piombano sul centrocampista del Sassuolo

25 novembre 2020 a

Al centro del calciomercato, dalla scorsa estate, resta Manuel Locatelli, faro a centrocampo nel Sassuolo dei miracoli (e chissà quanto si mangiano ancora le mani, al Milan). Come è noto, la scorsa estate fu a un passo dalla Juventus, ma si chiuse con un nulla di fatto. E ora, secondo quanto scrive Sport Mediaset, sul gioiellino della nazionale sarebbe piombata la Roma, pronta a puntare tutto su Locatelli se, come probabile, Diawara dovesse partire nella prossima sessione di mercato, quella di gennaio. Certo, strappare il centrocampista al Sassuolo non sarà semplice. In primis per la valutazione, attorno ai 40 milioni di euro. Ma non sarà semplice soprattutto perché la Juventus resta sulle sue tracce e, a parità d'offerta, sarebbe difficile per Locatelli resistere alle sirene bianconere (o a quelle dei molti top-club che lo vorrebbero in tutta Europa).

