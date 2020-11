Maradona morto, a Napoli infrante le regole anti-Covid: centinaia di tifosi al San Paolo per l'ultimo omaggio

25 novembre 2020 a

A Napoli centinaia di tifosi in strada per Diego Maradona. La morte del Pibe de oro, autentico mito popolare dopo i 6 anni e mezzo leggendari, dal 1984 al marzo 1991, conditi da due storici scudetti, una coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa, ha infranto ogni tipo di zona rossa, coprifuoco e leggi anti-Covid. I tifosi si sono radunati al San Paolo, lo stadio dei trionfi maradoniani, per deporre uno striscione in suo onore. E il sindaco Luigi De Magistris, su Twitter, ha voluto lanciare una proposta che ormai non è più una provocazione: "È morto Diego Armando Maradona,il più immenso calciatore di tutti i tempi. Diego ha fatto sognare il nostro popolo, ha riscattato Napoli con la sua genialità. Nel 2017 era divenuto nostro cittadino onorario. Diego, napoletano e argentino, ci hai donato gioia e felicità! Napoli ti ama! Intitoliamo lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona".

