Ferrari, altro disastro in Bahrein: Leclerc e Vettel fuori dai primi dieci. Pole per Hamilton

Il mondiale Formula 1 si conferma una mattanza, con Lewis Hamilton che continua a dominare in lungo e in largo, nonostante si sia già laureato campione del mondo 2020. Il pilota britannico della Mercedes ha conquistato la pole posizione del Gran Premio del Bahrein davanti al compagno Valtteri Bottas e Max Verstappen. Altro sabato da dimenticare, invece, per la Ferrari che proprio non riesce a trovare un minimo di continuità a livello di competitività, soprattutto in qualifica: sia Sebastian Vettel che Charles Leclerc sono stati eliminati in Q2, circostanza che purtroppo si era già verificata nel corso della stagione. I due piloti della scuderia di Maranello partiranno rispettivamente undicesimo e dodicesimo: l’appuntamento è per domenica 29 novembre alle 15.10, con le Ferrari chiamate a un’altra gara difficilissima per provare a strappare un buon risultato.

