Diego Armando Maradona, la foto del Psg in suo onore scatena l'inferno contro Mauro Icardi: "Avete notato che..."

Infuria la polemica contro Mauro Icardi. La ragione? L'omaggio del Psg a Diego Armando Maradona. Infatti tutta la rosa della squadra si è fatta fotografare raccolta attorno alla maglia numero 10 della Seleccion argentina, la squadra con cui il Pibe de Oro ha scritto la storia del calcio. Peccato però che Icardi, al momento dello scatto, sorridesse, in modo anche piuttosto evidente. Un sorriso che non è stato perdonato dal popolo del web, che ha puntato il dito contro l'ex interista. Il punto è che Maradona non aveva mai perdonato a Icardi il fatto di aver "rubato" la donna a Maxi Lopez, grande amico di Diego. Tra Mauro e Maradona, insomma, non correva buon sangue. Ma sarebbe folle immaginare che dietro al sorriso di Icardi nella foto ci fosse qualsiasi voglia di "rivalsa". Sarebbe semplicemente folle.

