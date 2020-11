Formula 1, tensioni fra Sebastian Vettel e Charles Leclerc: "Mi hai fatto perdere terreno", "Non ho fatto nulla". Binotto dalla parte del francese

30 novembre 2020 a

La Ferrari considera il circuito del Bahrain, dove si correrà nuovamente nel prossimo week end, uno dei peggiori per le caratteristiche della macchina: non il posto giusto per tentare di recuperare una situazione super negativa. Charles Leclerc, ieri decimo, e Sebastian Vettel, tredicesimo, sono anche entrati di nuovo in polemica. Vettel si è scagliato contro il compagno. Colpevole, scrive il Corriere della Sera, di averci messo troppa foga sia nella prima partenza sia nella seconda, avvenuta quasi due ore dopo l'incidente di Grosjean.

Ferrari doppiate, altra umiliazione in Bahrain: trionfa Hamilton, Leclerc e Vettel litigano per un sorpasso

"La seconda manovra non era necessaria, io sono stato attento, altrimenti ci saremmo presi. Ma quell'episodio mi ha fatto perdere molto terreno". Immediata la replica: "Ho visto uno spazio e ci sono andato, non ho fatto nulla di speciale". A dare ragione a quest'ultimo è stato Mattia Binotto, al lavoro da Maranello: "Lo spazio c'era si sono già chiariti dopo la gara", ha sentenziato il numero della Ferrari in Formula 1.

