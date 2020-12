Morto Arturo Diaconale, la Lazio piange il suo portavoce: il dolore di Claudio Lotito

01 dicembre 2020 a

Se ne è andato a 75 anni il giornalista e portavoce della Lazio Arturo Diaconale, da diversi mesi lottava contro una grave malattia che lo aveva anche costretto a un intervento d'urgenza alla testa lo scorso maggio. "La S.S. Lazio, il suo Presidente, l'allenatore, i giocatori e tutto lo staff esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del portavoce del club, Arturo Diaconale, e si uniscono al dolore della famiglia". Questo il messaggio del club biancoceleste. La Lazio, nella sfida di domani in Champions League contro il Borussia Dortmund, giocherà con la fascia nera al braccio in segno di lutto.

"Caro Arturo, ci hai, mi hai lasciato.... Per lunghi anni ci siamo frequentati, prima come semplici amici, che si incontrano, e come tutti gli amici si parlava di tutto ciò che ci accomunava; poi come collaboratore prezioso che ho fortemente voluto nella famiglia Lazio, di cui tu sei sempre stato un grande sostenitore. E subito hai iniziato a portare idee, proporre progetti, a condividere la tua esperienza con tutto il settore della comunicazione…". Questo invec e il messaggio personale di Claudio Lotito. Un ricordo anche di Giorgia Meloni: "Con Arturo Diaconale scompare una delle firme storiche del giornalismo italiano. Una guida per tanti, un punto di riferimento per tutti". Su Twittter anche gli addii di Antonio Tajani: "Giornalista gentiluomo e nello stesso tempo uomo coraggioso. Abbiamo combattuto insieme molte battaglie nella scuola di Indro Montanelli. Non posso dimenticare il suo impegno anche con Forza Italia. Riposa in pace. Ciao Arturo!", e di Clemente Mimun: "Bravo giornalista, laziale vero, amico caro".

