Alvaro Morata, due turni di stop per l'espulsione a partita finita col Benevento: la frase per cui lo stangano

Una stangata, per la Juventus e soprattutto per Alvaro Morata: due gare di squalifica, si perderà i match con Torino e Genoa. Non ha fatto sconti il Giudice Sportivo, che ha sanzionato lo spagnolo per l'espulsione rimediata dopo i fischio finale della partita contro Benevento "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara un'espressione irriguardosa, indirizzata al medesimo". Nel dettaglio, Morata avrebbe detto all'abritro Pasqua: "Quello era un rigore imbarazzante", con tanto di parolaccia. Morata protestava per il fatto che non era stato assegnato un rigore alla Juventus dopo un fallo che aveva subito nel finale di partita. Così, stop per due partite. Una tegola per mister Andrea Pirlo, dato che Morata sembra essere il miglior partner di Cristiano Ronaldo, almeno in questo momento della stagione.

