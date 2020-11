Andrea Pirlo "nel mirino del giornale di Agnelli". Dagospia, clamorosa bomba sulla Juventus

09 novembre 2020 a

a

a

Dopo la beffa del pareggio al 95' da parte di Caceido della Lazio contro la Juventus, dalla Stampa, giornale di casa Agnelli, proprietaria della squadra bianconera giungono ancora altre critiche al tecnico Andrea Pirlo, scelto personalmente da Andrea Agnelli. "Saltato Ronaldo, strepitoso nel primo tempo, e non è attenuante da poco. Ma proprio per questo Kulusevski e Morata stavano bene dov' erano, cioè in campo a scattare negli spazi: non a caso i presupposti del gol di Caicedo sono stati i palloni mal giocati, o direttamente persi, da Dybala e Bernardeschi", scrive Gigi Garanzini puntando il dito proprio con l'entrata in campo dell'argentino e dell'ex giocatore della Fiorentina che hanno tolto sicurezza ai bianconeri nei minuti finali.

"Qualcosa a CR7 e Dybala doveva essere detta...": Del Piero, critica al Pirlo silenzioso

"Questione di pochi minuti: ma sufficienti a togliere sicurezza alla squadra e a rimotivare gli avversari. Sino all' infortunio di Ronaldo la miglior Juve di stagione e, en passant, il miglior Rabiot visto in bianconero: ma farsi agguantare a quel modo significa che i lavori sono tuttora in corso", certifica così il quotidiano torinese che già alcune settimane fa aveva criticato, sempre con Garanzini, il lavoro del neo tecnico bianconero, Andrea Pirlo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.