Juventus, bianconeri al terzo posto nel Ranking Uefa: superato il Real Madrid

03 dicembre 2020 a

La Juventus, dopo la vittoria con la Dinamo Kiev e la conseguente sconfitta del Real Madrid in Champions League, sale al terzo posto del ranking Uefa per club sorpassando gli spagnoli. I bianconeri sono così l’unica squadra italiana in Top 10. Roma e Napoli sono rispettivamente al 18° e 20° posto, mentre l’Inter è 25esima. L'Atalanta resta al 30° posto, mentre Lazio è 37esima. Il Milan è l’ultima italiana tra i club impegnati in Europa: in 59esima posizione.

La Juve si allena con la Dinamo Kiev; 3-0, Ronaldo, Morata e super Chiesa. Lazio, pari a Dortmund: ora spareggio col Bruges

Per quanto riguarda la classifica generale, rimane sempre in testa il Bayern Monaco, con il Barcellona al secondo posto. Salto in avanti del Psg, ora al settimo posto, ai danni del Manchester United (ottavo), proprio dopo la vittoria dei parigini in Champions League di ieri sera, in casa dell'United all'Old Trafford.

