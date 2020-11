Serie A, il Benevento ferma la Juventus. Letizia risponde a Morata, espulso dopo la fine: salterà il derby

28 novembre 2020 a

Dura la vita senza Ronaldo. Senza il fuoriclasse portoghese, la Juventus non va oltre l'1-1 in casa del neopromosso Benevento al termine di una partita equilibrata e ben giocata dalla squadra allenata da Pippo Inzaghi. Non basta ai bianconeri il terzo gol in campionato e ottavo stagionale di Morata (espulso nel recupero, salterà il derby che si giocherà allo Stadium sabato 5 dicembre alle 18), un ottimo Letizia regala il meritato pareggio ai giallorossi con tanto di dedica a Maradona lui napoletano di nascita.

Quinto pareggio in nove partite in campionato per la Juve, il secondo contro una neopromossa (dopo quello di Crotone, ndr), che resta alle spalle di Inter e Sassuolo in campionato e a -3 dal Milan che domani avrà però la possibilità di volare a +6. Anche se ancora imbattuta, la squadra di Pirlo va avanti a piccoli passi, anche perchè quest'anno non riesce a vincere proprio quelle partite su cui negli anni scorsi ha costruito il suo dominio. Punto d'oro quello conquistato dal Benevento, che aggancia Cagliari e Sampdoria a quota 10 punti in una posizione tutto sommato tranquilla. Mercoledì sera bianconeri, già qualificati per gli ottavi, di nuovo in campo a Torino per l'ininfluente partita di Champions contro la Dinamo Kiev.

