Champions League, la Juve "si allena" con la Dinamo Kiev: 3-0. Lazio, pari col Borussia: ora "spareggio" col Bruges

03 dicembre 2020 a

a

a

La Juventus si "allena" con la Dinamo Kiev: finisce 3-0 in Champions League allo Stadium di Torino, con gol di Chiesa (anche dua assist) e i soliti Cristiano Ronaldo e Morata. Stesso risultato per il Barcellona in casa del Ferencvaros, e classifica del Gruppo G che vede i blaugrana primi con 15 punti e la Juve seconda a 12. Ultima gara al Camp Nou: per chiudere in testa gli uomini di Andrea Pirlo dovranno vincere con 3 gol di

Champions League, l'Inter è ancora viva: 3-2 al Monchengladbach col brivido Var finale

Qualificazione ancora in bilico invece per la Lazio: nel Gruppo F finisce 1-1 a Dortmund, con il Borussia avanti con Guerreiro e il pari di Ciro Immobile su rigore al 67'. Si deciderà tutto all'Olimpico l'8 dicembre: la Lazio, a quota 9 punti, ospiterà all'Olimpico il Bruges a quota 7 mentre il Borussia (10 punti) farà visita allo Zenit già fuori da tutto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.