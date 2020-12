Zlatan Ibrahimovic, doccia fredda per il Milan: si allena a parte. Niente Parma, slitta il rientro in campo

11 dicembre 2020 a

Tegola per il Milan, niente da fare per Zlatan Ibrahimovic, che quasi sicuramente dovrà saltare anche la partita di domenica sera a San Siro contro il Parma. Stefano Pioli, insomma, dovrà rinunciare al fuoriclasse svedese dopo l'infortunio rimediato contro il Napoli. Le condizioni di Ibra sono in netto miglioramento, ma i rossoneri non vogliono affrettare il suo rientro: probabile, a questo punto, che torni in campo mercoledì contro il Genoa (Ibrahimovic, oggi, venerdì 11 dicembre, si è allenato a parte). Al contrario, Pioli dovrebbe ritrovare Bennacer, il faro del centrocampo rossonero, che nella seduta odierna ha lavorato con il resto del gruppo ed è pienamente recuperato dopo l'affaticamento muscolare che lo aveva fermato: sarà dunque in campo insieme a Kessié, la diga del centrocampo del Milan.

