Federica Pellegrini, "ormai molti ne sono certi": capito la Divina? Bomba di gossip, tutta la verità

Roberto Alessi 13 dicembre 2020 a

Olimpiadi, poi un figlio Ma con chi? Oramai molti sono certi che la divina Federica Pellegrini e il suo allenatore Matteo Giunta siano una coppia (non solo professionale). Loro non hanno confermato, ma neanche smentito. E dopo anni (tre più o meno, da quando lei ha chiuso con l'ex Filippo Magnini, che è anche cugino di Matteo Giunta) hanno iniziato a farsi vedere mano nella mano. Sarebbe con lui, Matteo, che la divina starebbe pensando di metter su famiglia. «Penso alla maternità come a un dono», ha detto Fede poco tempo fa, dopo aver annunciato di voler partecipare ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021. Proprio quei Giochi che sono slittati di un anno per il Covid 19 e che tanto l'hanno fatta tribolare. Lei voleva "giocare la sua ultima sua vasca" a Tokyo 2020, poi lasciare il nuoto. Invece il Covid ha fatto rinviare i Giochi all'estate 2021, così sono nati i suoi mille dubbi se rimanere in vasca o no. La divina ha deciso di provarci un altro anno e dunque rinviare i suoi progetti personali di un anno. Quali? «Dopo i Giochi mi prenderò un anno sabbatico», ha spiegato, «per viaggiare e poi desidero una famiglia bella come la mia». Tutti pensano, con Matteo.

