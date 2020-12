Milan, "ritorno di fiamma per l'attacco": il nome pesantissimo da affiancare a Ibrahimovic

21 dicembre 2020 a

Quando siamo arrivati a un terzo del campionato di Serie A, il Milan è ancora primo in classifica, inseguito a stretto giro di posta dall’Inter e dalla Juventus. I rossoneri allenati da Stefano Pioli devono però fare i conti con i problemi fisici di Zlatan Ibrahimovic, che non può essere sempre a disposizione dei suoi compagni: per questo il club sta pensando di usufruire del mercato per rafforzare l’attacco. Una mossa assolutamente sensata per provare ad alimentare il sogno scudetto, o comunque per blindare un piazzamento tra le prime quattro che significherebbe ritorno in Champions League. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe stato nelle ultime ore un ritorno di fiamma per Luka Jovic. Il 22enne è ai margini del Real Madrid e potrebbe arrivare in prestito secco per sei mesi: sarebbe l’innesto perfetto per dare ulteriore peso all’attacco, soprattutto in assenza di Ibra. Maldini e Massara sono pronti a riprovarci, dopo l’assalto fallito la scorsa estate.

