Massimiliano Allegri, niente Psg? Si consola con l'Arsenal, verso l'accordo

Massimiliano Allegri, fermo dall'estate 2019, si guarda ora int0rno per trovare una panchina adeguata al suo curriculum. Persa l'opportunità di andare al Psg che sta chiudento per Mauricio Pochettino, l'ipotesi Premier è, al momento, quella più concreta. Resta aperta la possibilità di andare all'Arsenal. Il tecnico attuale, Arteta, è a un passo dall'esonero. I numeri di questo inizio di stagione dei Gunners sono lì a testimoniare il fallimento tecnico: in 14 partite di campionato hanno ottenuto appena 14 punti, con quattro vittorie, due pareggi e ben otto sconfitte. Con dodici gol messi a segno l'attacco è tra i peggiori del campionato. La zona retrocessione è vicinissima.

Per Massimiliano Allegri una clamorosa occasione: chi piomba sul mister, una super-panchina

Continuano a rimpiangerlo invece i tifosi della Juventus che con lui in panchina, due stagioni fa, avevano 13 punti in più rispetto a questo campionato (37 totali frutto di 12 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte), con un bilancio di 28 reti realizzate e 8 incassate. In questa stagione, invece, ne ha totalizzati 24, con 6 vittorie, 6 pareggi e una sconfitta e con 25 gol fatti e 13 subiti. E c'è chi oltre a lui, con Pirlo in panchina, rimpiange anche Maurizio Sarri che con la stessa squadra di Pirlo ha vinto il nono scudetto.

