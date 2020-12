Milan su Odsonne Edouard, lui il vice-Ibra? Chi è l'attaccante del Celtic che ha conquistato la dirigenza rossonera

28 dicembre 2020 a

Una nuova pista di mercato per il Milan, alla ricerca di un vice per Zlatan Ibrahimovic. L'ipotesi della ultima ora, rilanciata da Sport Mediaset, è quella che porta in Scozia, da Odsonne Edouard, alternativa a due nomi più altisonanti, quelli di Scamacca e Jovic. Edouard, 22 anni, piace molto alla società rossonera, che lo ha affrontato in Europa League poiché milita nel Celtic (ha segnato lo 0-2 degli scozzesi prima della rimonta). Insomma, il Milan starebbe pensando a una sorta di bis dell'affare Hauge, portato in rossonero dopo averlo affrontato nei preliminari di Europa League. A Glasgow, l'attaccante nato in Guyana francese, ha segnato 37 gol e siglato 21 assist in 67 presenza, un discreto bottino. Il suo nome era anche stato accostato alla Juventus. Ma ora, su di lui, ci sarebbe il Milan.

