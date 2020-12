Leo Messi, stavolta è davvero addio al Barcellona: "Dove vorrei vivere e giocare tra sei mesi"

29 dicembre 2020 a

a

a

"Sono concentrato su quello che si può fare in questi sei mesi, non so cosa succederà". Leo Messi si è tenuto sul vago nell'intervista di fine anno rilasciata alla tv La Sexta. Il fuoriclasse argentino è praticamente un separato in casa con il Barcellona e infatti il suo orizzonte temporale in blaugrana non va oltre la fine di questa stagione: poi avverà l'addio richiesto già la scorsa estate e soltanto rimandato. Cosa succederà dopo è una grande incognita perché, sebbene squadre del calibro di Manchester City e Psg siano in pressing da mesi, Messi potrebbe anche decidere di concedersi un'esperienza diversa e meno competitiva: "Ho sempre detto che mi piacerebbe vivere negli Stati Uniti, provare quel campionato e quella vita. Se succederà o meno non lo so adesso. Psg e City? Al momento non c'è nulla. Rimarrò comunque a vivere a Barcellona e vi tornerò appena smetterò di giocare, magari anche nel club in un altro ruolo. So che ci sono tante persone che mi vogliono qui, ma aspetterò la fine della stagione e poi deciderò".

"Licenziato per motivi personali". Diego Costa, addio all'Atletico: voci sulle big italiane e prime offerte

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.