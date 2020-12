Monza, Berlusconi e Galliani sognano il "colpo da Champions": chi può arrivare a gennaio, in Serie B

30 dicembre 2020 a

Lasse Schone in rotta col Genoa è il nuovo sogno del Monza di Berlusconi e Galliani. Il nuovo tecnico del Genoa, Davide Ballardini, nell'intento di convincere l'ex Ajax a restare con i rossoblu, ma il futuro dell'olandese è ancora tutto da scrivere. Su Schone hanno messo gli occhi altri club italiani, ma in tempi più recenti, si è fatto sotto il Monza di Boateng e Balotelli e di Berlusconi e Galliani. Il suo acquisto sarebbe un ulteriore salto di qualità per la squadra brianzola, oggi in campo contro la Salernitana al Brianteo, per la cavalcata verso la serie A obiettivo principale del duo Berlusconi Galliani.

Schine inoltre ha un contratto oneroso (circa 1,5 milioni netti annui), in scadenza nel prossimo giugno, ma sembra altamente improbabile l’ipotesi di una risoluzione anticipata del contratto. Le agevolazioni fiscali, scrive la Gazzetta dello Sport, legate agli atleti professionisti che si sono trasferiti in Italia a partire dalla stagione passata, sulla base del decreto Crescita 2019, possono essere concesse (sconto Irpef del 70 %) a patto che la permanenza sul nostro territorio duri almeno un biennio. Di qui, dunque, la necessità di Schone di non lasciare l’Italia sino a fine campionato e il Monza punta anche su questa possibilità per convincere il giocatore.

